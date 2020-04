Bosnia: a rischio finanziamento Fmi da 330 milioni di euro per mancato accordo su spartizione interna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era stata fissata per oggi la riunione del Consiglio fiscale della Bosnia-Erzegovina, ma è stata cancellata a causa della mancata presenza dello stesso Novalic. Il ministro delle Finanze del governo centrale bosniaco Vjekoslav Bevanda (proveniente dalle fila dell'Hdz) ha detto che "tutto indica che il premier federale uscente Novalic ha già preparato in anticipo uno scenario di fallimento della seduta odierna, trovando in anticipo anche i colpevoli". Bevanda ha affermato che "la sua dichiarazione che l'accordo con l'Fmi sia in procinto di fallire a causa dell'Hdz non soltanto non è corretta, ma rappresenta l'apice di un approccio politico molto pericoloso". Bevanda ha detto che "affermare davanti alle telecamere che perderemo 330 milioni di euro a causa dell'Hdz, in un momento in cui i cittadini lottano per la propria vita rappresenta un inganno orientato ad aumentare il panico e le tensioni". (segue) (Bos)