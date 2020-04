Bosnia: a rischio finanziamento Fmi da 330 milioni di euro per mancato accordo su spartizione interna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bevanda ha ribadito che "nessuno ha chiesto che i rappresentanti dei cantoni apportino le loro firme sulla lettera d'intenti, dato che questo non è possibile in base ai procedimenti e, d'altro lato, non ci è venuto nemmeno in mente complicare le cose agendo in modo extra-istituzionale". L'ambasciata Usa a Sarajevo ha commentato gli ultimi sviluppi con un tweet in cui si legge che "le autorità devono prendere le decisioni necessarie per i cittadini", evidenziando che "un accordo oggi è cruciale". Il rappresentante dell'Fmi residente in Bosnia Andrew Jewell ha invitato ieri le autorità bosniache a raggiungere un accordo affermando che "in caso contrario, l'aiuto potrebbe essere rinviato". Jewell ha affermato che "al fine di approvare i fondi provenienti dallo Strumento per il finanziamento rapido (Rfi), le autorità bosniache devono raggiungere un accordo sulla spartizione e un insuccesso delle trattative avrà come risultato il rinvio dell'assegnazione degli aiuti". Jewell ha ricordato che "il consiglio esecutivo dell'Fmi deve esaminare attualmente 90 richieste di aiuto e difficilmente troverà un'altra data per esaminare la richiesta della Bosnia-Erzegovina". (Bos)