Uee: premier armeno, paesi membri sull’orlo della crisi economica

- L’Unione economica eurasiatica (Uee) si trova sull’orlo della crisi economica, ed è impossibile elaborare previsioni attendibili su come si evolverà la crisi legata alla pandemia di Covid-19 al momento. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, che ha preso parte oggi alla videoconferenza dei capi di governo dei paesi aderenti all’Unione. “Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire un funzionamento corretto dell’organizzazione, nell’interesse di tutti noi”, ha detto il premier, aggiornando le sue controparti sulle misure di sicurezza disposte in Armenia per contenere la diffusione del virus. “La situazione nel paese al momento è sotto controllo”, ha spiegato. (segue) (Res)