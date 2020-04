Uee: premier armeno, paesi membri sull’orlo della crisi economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Pashinyan ha ribadito che l’Armenia “è pronta ad assistere gli Stati membri dell’Unione in questo momento di crisi, nei limiti delle sue capacità”. “Resto convinto che la nostra organizzazione debba unirsi in questa battaglia, e che sia fondamentale garantire il corretto funzionamento degli organi che la compongono e del regime di libero scambio”, ha aggiunto, definendo “inaccettabili” le limitazioni alla circolazione di merci e servizi sul territorio dell’Unione. In conclusione, il premier ha ringraziato la Federazione Russa per il sostegno fornito ad Erevan nel contrasto all’epidemia. (Res)