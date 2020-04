Colombia: coronavirus, annunciato taglio a salari alti funzionari per i prossimi quattro mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha annunciato una decurtazione degli stipendi degli alti funzionari pubblici, nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. In particolare, le entrate superiori ai 10 milioni di pesos (circa 2.300 euro) verranno tagliate del 10 per cento, mentre gli ingressi superiori ai 15 milioni di pesos (circa 3.500 euro) subiranno un taglio del 15 per cento. La misura avrà una durata di quattro mesi. Il contributo “serve a trasmettere un messaggio di solidarietà in un momento in cui ciò è necessario”, ha detto Duque. (segue) (Mec)