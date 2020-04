Colombia: coronavirus, annunciato taglio a salari alti funzionari per i prossimi quattro mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare fronte alle ripercussioni economiche della crisi il governo ha inoltrato al Fondo monetario internazionale (Fmi) una richiesta di rinnovo del credito flessibile per 10,8 miliardi di dollari. Data la stabilità politica del paese e i suoi precedenti, si legge in una nota diramata dall’organismo finanziario, il direttore Kristalina Georgieva intende raccomandare l'approvazione dell’accordo di credito quando il consiglio direttivo dell’Fmi si riunirà nuovamente per prendere una decisione nelle prossime settimane. Nel 2018 l'istituto finanziario aveva approvato per la Colombia una linea di credito flessibile (Lcf) per 11,4 miliardi di dollari per un termine di due anni. (segue) (Mec)