Colombia: coronavirus, annunciato taglio a salari alti funzionari per i prossimi quattro mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio aprile l'agenzia Fitch ha rivisto al ribasso il rating della Colombia da BBB a BBB- e ha anticipato possibili nuove riduzioni nel futuro. Per l’agenzia la combinazione tra crollo dei prezzi del petrolio e pandemia del coronavirus deterioreranno i conti del governo nazionale e porteranno l'economia a crescere solo dello 0,5 per cento quest’anno. Il debito del paese, prevede Fitch, continuerà a crescere a causa dei tagli fiscali dell'ultima riforma e del calo dei dividendi della compagnia petrolifera statale Ecopetrol e delle imposte delle altre compagnie petrolifere. "La possibilità di un aumento delle tensioni sociali, nonché le elezioni presidenziali del 2022 potrebbero ritardare l'attuazione di misure credibili per affrontare la debolezza dei conti pubblici”, si legge nel rapporto stilato dall’agenzia. (segue) (Mec)