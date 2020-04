Colombia: coronavirus, annunciato taglio a salari alti funzionari per i prossimi quattro mesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime di Corficolombiana, società colombiana che si occupa di soluzioni finanziarie, il paese registrerà crescita zero, con possibile recessione nel 2020, a causa delle ripercussioni della pandemia. “Supponendo che il paese riesca ad appiattire la curva di contagio nella seconda metà di aprile, prevediamo una contrazione economica nella prima metà dell'anno e un rimbalzo nella seconda", spiega la società in un’informativa ai clienti, ripresa dalla stampa locale. Secondo Corficolombiana le misure adottate dal governo sono adeguate, ma è necessario fare di più per affrontare le ricadute economiche dell’emergenza. (segue) (Mec)