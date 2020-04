Coronavirus: Buschini, in bocca al lupo a dg Stefano Lorusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In bocca al lupo a Stefano Lorusso, ricoverato all'ospedale Spaziani. Un uomo di grande tempra, che ha dimostrato in questi giorni difficili grande impegno e dedizione sul lavoro". Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. "Tifiamo per lui e per tutti i pazienti colpiti dal Covid-19. Grazie ai nostri medici e agli infermieri - conclude Buschini - uniti usciremo da questo incubo". (Com)