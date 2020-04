Coronavirus: Piloni e Bocci (Pd), Regione si attivi per far avere a studenti rimborso abbonamenti tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione si attivi per far avere agli studenti un rimborso o un voucher degli abbonamenti non utilizzati dei mezzi pubblici. A chiederlo sono i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Paola Bocci che spiegano: "Nei mesi di marzo e aprile (e probabilmente sarà così anche a maggio), data la chiusura di scuole e università, gli studenti non hanno utilizzato gli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Chiediamo alla Regione di dare attenzione al problema e attivarsi con le agenzie di trasporto pubblico locale e con Trenord per far avere loro o un rimborso o un voucher per il futuro da utilizzare da settembre in avanti. Un doveroso sostegno alle famiglie già provate dall'emergenza". (Com)