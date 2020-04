Nilde Iotti: Casellati, protagonista di primo piano della vita istituzionale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione oggi del centenario della nascita di Nilde Iotti, ne parla in una nota come di una "protagonista di primo piano della vita istituzionale del Paese" e aggiunge: "Ricordarla oggi significa tenere viva la memoria delle lotte delle donne italiane per la loro emancipazione. Fondamentale fu il suo contributo per l’approvazione di leggi fondamentali: dal riconoscimento del lavoro delle contadine alla riforma del diritto di famiglia". La seconda carica dello Stato, poi, prosegue: "Per 13 anni presidente della Camera dei deputati, prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire quell’incarico, Nilde Iotti seppe svolgere il suo ruolo con straordinaria capacità, competenza e equilibrio, anche in momenti di aspro confronto parlamentare. Testimoniò in tutto il suo percorso una visione alta della politica, come attività nobile e disinteressata e strumento per cambiare la società, promuovendo dignità, libertà e diritti. Tutto questo - conclude Casellati - rende prezioso e attuale il suo esempio e la sua eredità". (Com)