Casa: Unione inquilini, chiediamo a Regione Lazio bando unico su contributo affitto

- "Anche grazie all'Unione Inquilini, il governo ha approvato misure straordinarie di aiuto a chi non riesce più a pagare l'affitto a causa dell'emergenzavirus: oltre alla proroga degli sfratti fino al 1 settembre, sono stati sbloccati 46 milioni del fondo 'morosi incolpevoli' ancora non usati e il governo si prepara a stanziare grosse somme per un contributo straordinario, previsto da un ordine del giorno del Senato voluto da noi. I fondi andranno anche ai cittadini del Lazio, aggiungendosi ai 22 milioni stanziati ieri dall'assessore Valeriani. Sono risorse che non vanno frazionate, perché rischierebbero di perdersi nei cassetti dei comuni". Lo afferma in una nota Unione inquilini. "Il 9 aprile la Regione Lazio ha invece approvato un nuovo contributo da erogare con altri bandi comunali, che si aggiungerebbero ai vecchi e ai nuovi. Serve un bando unico, aperto a tutti gli inquilini danneggiati dalla crisi, a cui poter partecipare da casa senza le procedure ordinarie (graduatorie provvisorie, opposizioni etc.): una password per inserire i dati e inviare online la richiesta, così da velocizzare le verifiche e l'erogazione dei soldi. La proliferazione di più bandi, oltre a confondere i cittadini, rischia di ingolfare del tutto l'attività dei Comuni, già congestionata di lavoro arretrato. Servono velocità e vera semplificazione, i cittadini hanno bisogno subito di questi soldi - continua la nota di Unione inquilini, che conclude - Perciò chiediamo a Regione e Comune di lavorare insieme, per evitare ritardi e conflitti di attribuzione. L'unione inquilini continuerà a vigilare". (Com)