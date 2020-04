Milano: accerchiano uomo e lo rapinano in stazione Centrale, cinque arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque uomini sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso per aver accerchiato, malmenato e derubato un 44enne italiano in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale. Alle 21.50 di giovedì sera la vittima ha fermato una volante della Questura di Milano in transito nella zona. Agli agenti ha raccontato che qualche minuti prima era stato avvicinato da un gruppetto di stranieri che lo avevano spinto e rapinato dell’orologio, del portafoglio e dello smartphone. I poliziotti hanno subito fatto una ricerca nell’area intorno al principale scalo ferroviario milanese e hanno rintracciato cinque persone sospette che corrispondevano alla descrizione fornita dal 44enne. All’esito della perquisizione i cinque uomini (italiano di 31 anni, un pakistano di 30, un gambiano di 21, un bangladino di 31 e un gambiano di 24) sono stati trovati in possesso della refurtiva e quindi sono stati quindi arrestati. La vittima ha rifiutato le cure mediche sul posto. (Rem)