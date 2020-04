© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il numero di nuovi contagi deve essere rapportato al numero dei tamponi. Facendone di più, si trovano più positivi e per questo il numero va normalizzato per non avere informazioni sbagliate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nel corso della presentazione del report epidemiologico sul coronavirus. (Rin)