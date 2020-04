Russia: premier Mishustin, importante funzionamento mercato unico Uee durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella situazione di diffusione del coronavirus, è importante garantire il funzionamento del mercato unico dell'Unione economica eurasiatica (Uee), in particolare la sua infrastruttura logistica. Lo ha affermato il primo ministro della Federazione russa Mikhail Mishustin durante una riunione del Consiglio intergovernativo eurasiatico, che si è svolto in videoconferenza. Il premier ha ricordato che erano già state prese alcune decisioni, in particolare su determinate merci, esentate dai dazi all'importazione nell'Uee. Si tratta di dispositivi di disinfezione e di protezione individuale, reagenti necessari per diagnosi, attrezzature e materiali medici. (Rum)