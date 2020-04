Coronavirus: in Asl Roma 5 attivo sostegno psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento, per ridurre lo stress legato all'emergenza Covid-19 la Asl Roma 5 ha avviato un progetto di supporto psicologico h24, attivo 7 giorni su 7 a cura del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche creando uno spazio di ascolto e di sostegno rivolto a chi ne fa richiesta e individuare il miglior percorso di sostegno possibile. Si legge in una nota dell'azienda sanitaria. "Chiunque ne sentisse l'esigenza può chiamare tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, i numeri: 3356251826 0774 775151 per parlare, confrontarsi, chiedere sostegno. Si può anche scrivere a: urp.dipartimento.salutementale@aslroma5.it", si legge nella nota. "Si tratta di un servizio importante – spiega il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito –. I nostri professionisti si mettono a disposizione per aiutare ad affrontare questo momento di difficoltà perché nessuno si senta solo e sovrastato da nuove o vecchie emozioni". "Abbiamo messo a disposizione un servizio di ascolto attivo continuo, h24 e raggiungibile 7 giorni su 7 – spiega il direttore del dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche, Giuseppe Nicolò – abbiamo anche realizzato alcuni video esplicativi. Non posso che ringraziare tutti i professionisti e gli operatori che si sono messi a disposizione per dare il loro contributo in questo momento di grande necessità". (Com)