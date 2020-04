Coronavirus: Open fiber dona tablet alle case di riposo di Bergamo e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 60 Residenze Sanitarie Assistenziali della provincia di Bergamo riceveranno nei prossimi giorni dei tablet che saranno messi a disposizione degli ospiti delle strutture per facilitare i contatti con i loro familiari. Lo annuncia una nota di Open fiber ricordando che l'emergenza Covid-19 ha costretto le case di riposo a sospendere le visite all'interno delle strutture per proteggere le persone più anziane, la categoria più esposta al rischio contagio, che si sono quindi ritrovate prive della possibilità di poter avere contatti e parlare con i loro cari. Per questo motivo, Open Fiber ha deciso di donare i tablet alle Rsa gestite da Uneba Bergamo, presieduta da Fabrizio Ondei, l'associazione di categoria che rappresenta diverse realtà del bergamasco da sempre impegnate nell'assistenza sociosanitaria e psicologica delle persone in situazione di svantaggio e fragilità. Il presidente di Uneba ha già distribuito i primi dispositivi configurati nelle case di cura individuate come prioritarie. Nei prossimi giorni, la donazione di Open Fiber si estenderà alle altre strutture della rete Uneba della città di Bergamo e dei comuni della provincia, tra cui le Rsa di Brembate di Sopra, Capriate San Gervasio, Cene, Cividate al Piano, Urgnano e Vertova. (segue) (Com)