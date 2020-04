Coronavirus: Open fiber dona tablet alle case di riposo di Bergamo e provincia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei ringraziare Open Fiber – commenta il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori – per questa donazione particolarmente significativa, e che consente infatti di avvicinare le persone anziane delle Rsa, la cui condizione è di estrema gravità nel nostro territorio, alle proprie famiglie, in un momento di grande apprensione e preoccupazione". È un segnale di vicinanza di Open Fiber alla Città di Bergamo e ai comuni della provincia, con l'obiettivo di sostenere l'area più pesantemente colpita dal coronavirus e provare a dare conforto alle persone delle fasce più deboli. Il contributo si inserisce in una serie di iniziative più ampie che l'azienda sta mettendo in campo, e che risponde all'appello del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione con l'iniziativa Solidarietà Digitale. (Com)