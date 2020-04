Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), bene intitolazione sala Campidoglio a dipendente anagrafe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sala dei Giuramenti di Roma sarà dedicata al dipendente capitolino Aulo Mechelli che lavorava presso l’anagrafe, "deceduto a causa del coronavirus". Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Ringraziamo l’assessore al Personale De Santis e il sindaco Raggi per aver accoltole le nostre istanze e quelle dei colleghi capitolini di volere ricordare in modo significativo una bella persona dedita al suo lavoro, sempre disponibile con tutti. E’ bello vedere che a volte, oltre le parole di circostanza dovute ad una situazione dolorosa come questa, ci siano anche dei fatti concreti tra cui auspichiamo che venga fornito dall’amministrazione anche tutto il supporto necessario alla famiglia". (Com)