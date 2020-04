Coronavirus: a Napoli un tavolo tecnico per lo studio dei dati epidemiologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli su proposta del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore Francesca Menna ha approvato una delibera che disegna l'indirizzo che l'amministrazione sta utilizzando in questo periodo emergenziale dovuto al Covid-19. A partire dal 26 febbraio è stato così istituito un tavolo di esperti per ottenere una panoramica tecnico/scientifica dell'andamento della malattia e della diffusione del virus in città utile per consentire al Sindaco di attuare con ancor maggiore consapevolezza le azioni di contrasto alla diffusione del virus e di contestualizzarle nella realtà cittadina, nella sua complessa ed articolata conformazione urbanistica. Con la delibera approvata ieri è stata prevista l'istituzione di un tavolo specifico per lo studio dei dati epidemiologici della città di Napoli, la cui mappatura per territori di municipalità e di quartiere potrà orientare la cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria. Ecco la composizione del tavolo che affiancheranno il sindaco de Magistris e l'assessore Menna: Ivan Gentile, Malattie infettive della Scuola di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli Federico II; Giuseppe Signoriello, Unità di statistica medica del Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva dell'Università della Campania L. Vanvitelli ( che ha messo a disposizione tutta la sua equipe); Mario Sansone, Dipartimento di bioingegneria elettronica ed informatica Università di Napoli Federico II. (segue) (Ren)