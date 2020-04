Polizia di Stato: Buschini, grazie ad agenti per coraggio e sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e del Consiglio regionale del Lazio, rivolgo un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno sono in prima linea per la sicurezza e la tutela dei cittadini". E' quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in occasione del 168esimo anniversario della Polizia di Stato. "Un impegno messo in campo con maggiore coraggio e sensibilità in questo difficile periodo di emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Agli agenti che stanno sacrificando i propri affetti per tutelare l'incolumità della nostra comunità - conclude Buschini - voglio esprimere tutta la vicinanza dei cittadini del Lazio". (Com)