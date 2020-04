© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Pietroburgo sono guariti in tutto 59 pazienti affetti da Covid-19. Lo si apprende dai dati diffusi dal quartier generale operativo per il contrasto all’epidemia. Nella città sono stati registrati 35 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 7.958 persone in quarantena, mentre 6.312 sono in isolamento domiciliare. (Rum)