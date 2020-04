Roma: esplode auto mentre era in marcia, conducente illeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' esplosa un'auto, questa mattina, mentre era in marcia, danneggiando anche un altro veicolo. E' successo in via Pietro Duranti, in zona Cassia. Il conducente della Fiat Panda che ha preso fuoco, è riuscito ad accorgersi poco prima delle fiamme e si è allontanato in tempo, rimanendo illeso. Non si registrano feriti. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale XV gruppo Cassia che stanno procedendo al rilievo dei danni e il personale dei dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. E' stata contattata anche l'Ama per la pulizia dell'area. (Rer)