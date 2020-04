Cina-Maldive: coronavirus, telefonata ministri Esteri Wang-Shahid su situazione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a fornire supporto e assistenza alle Maldive e a condividere la sua esperienza in materia di prevenzione e controllo delle epidemia. Lo ha dichiarato in una conversazione telefonica il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi al suo omologo delle Maldive, Abdulla Shahid. Lo riporta l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Wang ha affermato che durante la lotta contro l'epidemia di Covid-19, la Cina si è sempre impegnata a salvaguardare la salute e la sicurezza del popolo cinese e a contribuire alla causa internazionale della salute pubblica. "Sostenendo la visione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità proposta dal presidente cinese Xi Jinping, la Cina sta fornendo forniture mediche urgenti in oltre 120 paesi", ha detto Wang. I tentativi di stigmatizzare la Cina non andranno da nessuna parte, ed essi non sono favorevoli alla lotta contro il virus nei rispettivi paesi o alla cooperazione internazionale nella lotta contro la pandemia. La parte cinese apprezza l'obiettivo e la posizione equa della parte maldiviana sulla questione, ha aggiunto il ministro Wang. (segue) (Cip)