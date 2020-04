Cina-Maldive: coronavirus, telefonata ministri Esteri Wang-Shahid su situazione pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Maldive, in base alle sue condizioni nazionali, hanno adottato misure efficaci per contenere l'epidemia nella massima misura dallo scoppio: la parte cinese crede che sotto la guida del presidente maldiviano Ibrahim Mohamed Solih, il paese supererà sicuramente l'epidemia, ha affermato Wang. Da parte sua, Shahid ha affermato che le Maldive apprezzano molto il ruolo costruttivo della Cina nella lotta globale contro il coronavirus, aggiungendo che il proprio paese è contrario a qualsiasi stigmatizzazione e discriminazione nei confronti della Cina e del popolo cinese. La Cina stabilisce un modello di cooperazione globale nella lotta contro la pandemia aiutando attivamente altri paesi e condividendo esperienze in materia di prevenzione e controllo, ha affermato. Shahid ha anche espresso gratitudine per l'assistenza medica tempestiva della Cina, affermando che il paese è pronto a rafforzare la cooperazione anti-epidemia con Pechino per superare le difficoltà. (Cip)