Energia: Egitto partecipa come osservatore a videoconferenza Opec+ sui tagli alla produzione (2)

- Russia e Arabia Saudita, i due principali produttori al mondo di petrolio insieme agli Stati Uniti, primi produttore globale, hanno deciso di porre fine allo scontro sulle quote iniziato lo scorso 6 marzo a seguito del fallimento dell’accordo per nuove politiche di tagli, fino a 3 milioni di barili, in seno all’alleanza Opec+ iniziata nel 2016. Il crollo dei prezzi dovuto all’aumento dell’offerta petrolifera e alle conseguenze sulla domanda di greggio dalla serrata di molti settori a livello globale per far fronte all’emergenza coronavirus hanno spinto entrambi i paesi a delineare una politica di tagli globali pari al 20 per cento della produzione, richiedendo il coinvolgimento di tutti i grandi produttori, Stati Uniti compresi. L’accordo provvisorio raggiunto ieri prevede una riduzione dell’output di 10 milioni di barili al giorno a maggio e giugno, il taglio più profondo mai concordato dai produttori mondiali di petrolio. Tuttavia, al momento il Messico, parte dell’alleanza Opec+, non ha ancora aderito all’accordo. I partecipanti alla video conferenza hanno subordinato il successo dell’intesa al consenso del Messico. Un altro round di colloqui tra i ministri dell’Energia del G20 oggi. Anche se l'accordo fosse concluso, il calo della produzione ammonterebbe solo al 10 per cento circa della normale offerta mondiale di petrolio, molto al di sotto delle stime di contrazione della domanda, sopra il 20 per cento e secondo gli analisti è improbabile che possa arginare il massiccio calo dei prezzi del petrolio negli ultimi mesi. (Cae)