Asia: Saarc, Pakistan offre contributo di tre milioni di dollari al Fondo Covid-19

- Il Pakistan si è impegnato ieri a contribuire con tre milioni di dollari al Fondo di risposta all’emergenza Covid-19 della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale, istituito per iniziativa dell’India. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Esteri pakistano, dopo un colloquio tra il sottosegretario, Sohail Mahmood, e il segretario generale dell’Associazione, Esala Ruwan Weerakoon. Nell’annunciare il contributo, si legge nella nota, “è stato comunicato che tutti i proventi del Fondo dovrebbero essere amministrati dal Segretariato Saarc e che le modalità di utilizzo del Fondo dovrebbero essere perfezionate mediante consultazioni tra gli Stati membri secondo la Carta della Saarc”. Islamabad, inoltre, ha ribadito il suo impegno nell’associazione regionale: “Come membro fondatore, il Pakistan considera la Saarc un’importante piattaforma per la cooperazione regionale. Il Pakistan resta impegnato nel processo Saarc e continuerà a collaborare con gli Stati membri per rafforzare la cooperazione regionale”. Quello del Pakistan era l’unico contributo ancora non pervenuto. L’India, che ha proposto la creazione del fondo, ha stanziato dieci milioni di dollari. Lo Sri Lanka si è impegnato a contribuire con cinque milioni di dollari, il Bangladesh con 1,5 milioni, l’Afghanistan e il Nepal con un milione ciascuno, le Maldive con 200 mila dollari e il Bhutan con centomila. (segue) (Inn)