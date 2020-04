Asia: Saarc, Pakistan offre contributo di tre milioni di dollari al Fondo Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 marzo, su iniziativa del primo ministro dell’India, Narendra Modi, i leader dei paesi membri (con l’eccezione di quello pakistano, rappresentato da un assistente speciale) si sono riuniti in una videoconferenza. Il premier indiano, oltre a lanciare l’idea del fondo, ha elencato tutto ciò che l’India può offrire: medici, kit per i test, attrezzature, attività di formazione online, software per la condivisione di dati, i protocolli finora elaborati per le varie procedure, sanitarie e non. Per il futuro ha proposto una piattaforma di ricerca comune e un confronto tra esperti sulle conseguenze economiche a lungo termine. Il capo del governo di Nuova Delhi ha fatto appello anche a usare le strutture esistenti, come il Centro di gestione dei disastri Saarc, per mettere insieme le migliori pratiche, e ha chiaramente suggerito un ruolo di coordinamento da parte indiana. (segue) (Inn)