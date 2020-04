Asia: Saarc, Pakistan offre contributo di tre milioni di dollari al Fondo Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 marzo si sono riuniti, sempre in videoconferenza, i responsabili dei servizi sanitari, con l’obiettivo di far avanzare a un livello concreto la collaborazione per contrastare l’epidemia nell’area. Come primo passo è stato deciso di concentrarsi sullo sviluppo di una piattaforma elettronica condivisa per lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze. L’8 aprile è stata la volta degli alti funzionari del commercio, che hanno fatto il punto sull’impatto delle restrizioni ai viaggi. Alla discussione hanno partecipato sette degli otto Stati membri, con l’eccezione del Pakistan. I partecipanti hanno riconosciuto che la pandemia avrà un considerevole impatto avverso nella regione e che devono essere individuate nuove modalità per sostenere e intensificare gli scambi finché i normali canali non saranno ripristinati. La priorità è mantenere i commerci essenziali. Sono state discusse soluzioni pratiche specifiche come lo sdoganamento provvisorio delle merci a dazio preferenziale e l’accettazione di certificati di origine e di altri documenti in formato digitale. (segue) (Inn)