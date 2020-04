Polizia di Stato: Pd, garanzia rispetto legalità e convivenza civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’anniversario dei 168 anni della nascita della Polizia di Stato, la comunità del Partito democratico esprime il proprio "ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa per la loro professionalità e abnegazione" in una nota Carmelo Miceli, deputato e responsabile Sicurezza della segreteria nazionale del Pd aggiunge: "Soprattutto in questi giorni così drammatici per l’Italia, provata dall'emergenza del Coronavirus, possiamo comprendere fino in fondo la dedizione, la serietà, l’impegno, che mettono al servizio della comunità questi servitori della nazione, sempre pronti al sacrificio anche della propria vita nella difesa dei cittadini, del rispetto della legalità e dei valori della convivenza civile. Un compito svolto con grande umanità per garantire la sicurezza e la libertà di ciascuno di noi. Commemoriamo chi è caduto e ribadiamo che il Partito democratico sarà sempre dalla parte di chi difende le Istituzioni democratiche". (Com)