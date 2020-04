Etiopia-Sudan: colloquio telefonico fra premier Ahmed e capo Consiglio sovrano Burhan, focus su risposta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed e il capo del Consiglio sovrano del Sudan hanno avuto un colloquio telefonico incentrato sui modi per rafforzare la cooperazione bilaterale. “Ho avuto una buona telefonata con il tenente generale Burhan, presidente del Consiglio sovrano del Sudan, con il quale abbiamo concordato di lavorare a stretto contatto per affrontare le sfide legate alla pandemia di Covid-19, rafforzare i legami economici per superare questo periodo difficile e sostenere la revoca delle sanzioni imposte al Sudan”, ha scritto il primo ministro etiope su Twitter. Nel frattempo è attesa oggi a Khartum una delegazione militare etiope che avrà dei colloqui con la controparte sudanese su come coordinare gli sforzi per contenere le controversie lungo l'area di confine di Doka tra la popolazione amhara e gli agricoltori sudanesi che nei giorni scorsi hanno accusato l'esercito etiope di essere penetrato in territorio sudanese per difendere le proprietà terriere dei contadini amhara. (segue) (Res)