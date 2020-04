India: produzione industriale aumentata del 4,5 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale dell’India è cresciuta del 4,5 per cento a febbraio, un incremento dovuto soprattutto ai settori minerario, manifatturiero ed elettrico. L’indice della produzione industriale è salito dello 0,2 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). La produzione dell’industria manifatturiera, che contribuisce all’indice per più del 77 per cento, è cresciuta del 3,2 per cento, mentre si era contratta dello 0,3 per cento nello stesso mese dell’anno scorso. La generazione di elettricità è passata nel confronto annuo dall’1,3 all’8,1 per cento. L’attività delle miniere è aumentata del dieci per cento, contro il 2,2 per cento del febbraio 2019.(Inn)