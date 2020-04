Pasqua: Raggi, a Roma solidarietà non si ferma, 43mila colombe a medici e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sette i camion fatti giungere dall'azienda nella Capitale, per consegnare in tempo il dolce tipico della Pasqua. "Ringraziamo chi in questo momento delicato per tutti fa un gesto di solidarietà nei confronti delle persone che sono in condizioni di fragilità. Questa donazione è un tassello importante che si aggiunge a tutte le azioni che stiamo mettendo in campo. Contribuirà a far sorridere un bambino in questi giorni delicati. Giorni che nel periodo di Pasqua siamo abituati a trascorrere in festa, con amici e parenti, e che anche a distanza non devono perdere il loro valore simbolico e di vicinanza", dichiara l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. "Il nostro paese, e il mondo intero, sta affrontando un momento difficile, ma crediamo che gli Italiani abbiano voglia di ritagliarsi alcuni momenti di 'normalità' anche in una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo. Per questo come gruppo Bauli abbiamo voluto supportare il Comune di Roma offrendo una colomba alle famiglie romane che si trovano più in difficoltà; speriamo che questo piccolo aiuto possa aiutare a vivere, nonostante tutto, l'atmosfera di questa Pasqua così insolita", dichiara il presidente del gruppo Bauli Michele Bauli. (Com)