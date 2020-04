Coronavirus: persone di Eni donano oltre 600.000 euro a favore della Croce rossa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone di Eni hanno raccolto oltre 600.000 euro in tre settimane nell'ambito di una raccolta solidale a sostegno della Croce rossa italiana in questo periodo di emergenza. Lo riferisce un comunicato stampa dell’azienda di San Donato Milanese. Dal 18 marzo al 9 aprile, le persone Eni hanno scelto di donare il valore di un'ora o più del proprio lavoro attraverso un'iniziativa proposta dai dipendenti e lanciata dall'azienda, che raccoglierà le ore donate e le devolverà alla Croce rossa italiana per fronteggiare l'emergenza. La Croce rossa italiana è in prima linea su tutto il territorio nazionale con svariate attività che vengono svolte da volontari che con sforzo e sacrificio dedicano tante delle loro energie alle persone più fragili, quelle che tutti dobbiamo proteggere il più possibile. "Questa iniziativa mi rende particolarmente orgoglioso perché è nata spontaneamente dalle nostre persone e mostra come, pur in un momento difficile come questo, continuino a rimanere solidali e a pensare a chi ha più bisogno," ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. (segue) (Com)