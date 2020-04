Coronavirus: persone di Eni donano oltre 600.000 euro a favore della Croce rossa italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donazioni rafforzano ulteriormente gli sforzi messi in campo da Eni a supporto di coloro che in prima linea stanno gestendo l'emergenza sanitaria nel Paese. L'impegno economico complessivo della Società ammonta a circa 35 milioni di euro. La Croce rossa italiana è in prima linea dall'inizio dell'allerta Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione. La Cri, seduta al tavolo tecnico del Comitato operativo dell'emergenza, sta intervenendo con i suoi mezzi, le sue donne e i suoi uomini per garantire soccorso, supporto sanitario e logistico, gestendo in sicurezza i trasporti sanitari dei casi potenzialmente sospetti con mezzi ad alto biocontenimento. Oltre agli interventi in emergenza, si sta impegnando a trasformare questo momento critico nel "Tempo della gentilezza", intensificando su tutto il territorio nazionale i servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità. (Com)