Ue: ministro Amendola a "La Stampa", il fondo per la ripresa è la vera novità (3)

- L'Olanda vuole imporre riforme a chi chiede l'accesso al credito. "Per questo abbiamo detto che non siamo interessati al Mes, a cui altri stati vogliono accedere anche con basse condizionalità. Sostenere che da questa crisi si esca ponendo vincoli al singolo paese come se fosse la crisi di un singolo paese vuol dire non ascoltare gli imprenditori d'Europa e il mondo del lavoro, oltre che negare l'evidenza di un mercato integrato. Questa è una crisi dell'economia reale, non la bolla di una sola nazione. Ed è per questo che il Mes è insufficiente". La retorica sovranista del 'facciamo da soli' riaffiora anche nel dibattito italiano. "Direi che non è un caso che quelli che celebravano il funerale del multilateralismo siano tutti scomparsi. Lo dimostra il fatto che il G20 discuta sulla moratoria del debito in Africa, che sarà colpito dal Covid-19, o che il cessate il fuoco di Guterres su tutti i conflitti stia avendo successo. Nessuno si salva da solo, anzi in questo mondo nuovo che si è aperto per noi, italiani e europei, si tratterà anche di difendere la democrazia contro l'emergere di nuove forme di autoritarismo", ha concluso Amendola. (Res)