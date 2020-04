Coronavirus: Crimi, messo in campo subito tutta potenza di fuoco possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, opsite di "Radio anch'io" su Rai Radio 1 ha sottolineato che "oggi paghiamo le responsabilità di chi ha amministrato il Paese in passato portandoci a una situazione debitoria elevata, che non è quella della Germania. Noi - ha poi continuato - abbiamo messo in campo tutta la potenza di fuoco possibile adesso e ciò vuol dire che tra 5 o 10 giorni, quando potremo fare lo scostamento di bilancio, avremo la possibilità di fare altre emissioni di liquidità, al di là del meccanismo del credito bancario, l'unico strumento utilizzabile subito". (Rin)