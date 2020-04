Coronavirus: viceministro Esteri Sereni a "Avvenire", Covid-19 non conosce confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 non conosce confini né colore della pelle, non distingue opinioni politiche né fedi religiose. Lo scrive il viceministro degli Esteri Marina Sereni in una lettera al quotidiano "Avvenire". "Mai come oggi abbiamo capito di essere 'tutti nella stessa barca', mai come oggi è stato chiaro che 'nessuno può salvarsi da solo', come ci ha ricordato papa Francesco. Per questo, il nostro Paese non può non raccogliere l'appello che viene dall'Onu. Il segretario generale Guterres, da ultimo anche con l'intervento dell'8 aprile su 'Avvenire'; continua a rivolgersi alla comunità internazionale per raggiungere un cessate il fuoco globale e per rilanciare nel nuovo contesto di crisi i 17 grandi Obiettivi Onu per il 2030", scrive Sereni. (segue) (Com)