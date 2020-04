Coronavirus: viceministro Esteri Sereni a "Avvenire", Covid-19 non conosce confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si continua a sparare - nelle aree di conflitto - non si farà nulla per contrastare la diffusione del coronavirus. Parliamo di contesti già devastati dalla guerra, con milioni di profughi che hanno dovuto abbandonare case e villaggi, con sistemi sanitari del tutto inadeguati. Parliamo dei nostri vicini. All'appello per il cessate il fuoco hanno aderito, a parole, in tanti. Ma, nella maggior parte dei casi, anziché il tacere delle armi abbiamo visto aumentare l'intensità dei combattimenti. L'Italia e l'Europa debbono rilanciare con forza, in particolare per la Libia, l'impegno per il cessate il fuoco anche alla luce della recente approvazione della nuova missione navale Irini, finalizzata al monitoraggio dell'embargo Onu, di cui il nostro Paese ospita il Comando Generale e ha la responsabilità della guida", prosegue il viceministro. (segue) (Com)