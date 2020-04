Coronavirus: viceministro Esteri Sereni a "Avvenire", Covid-19 non conosce confini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno essenziale è anche l'altra iniziativa di Guterres: il “Global Humanitarian Response Plan” attraverso cui aiutare i Paesi più vulnerabili a contrastare il virus. "Gli obiettivi principali sono, a breve termine, sostenere la risposta sanitaria degli Stati più fragili, e, a medio termine, affrontare le conseguenze indirette della pandemia in termini socio-economici. In tale contesto, il piano ha come misure prioritarie: 1) consegnare attrezzature di laboratorio essenziali per i test e medicinali per le cure; 2) assicurare l'igiene nei campi e negli insediamenti di sfollati e profughi; 3) lanciare campagne di informazione pubblica sulla trasmissione del virus; 4) creare ponti aerei e hub in Africa,Asia e America Latina per consentire gli spostamenti degli operatori umanitari e i rifornimenti. Se ne è discusso nei recenti G7 e G20, registrando ampio consenso verso tale impostazione. Ora alle parole devono seguire i fatti, anche da parte nostra", scrive il viceministro. (segue) (Com)