Coronavirus: viceministro Esteri Sereni a "Avvenire", Covid-19 non conosce confini (4)

- Ci sono, poi, almeno altri due terreni di impegno globale. Il primo riguarda il ruolo dell'Oms. "L'Italia ha già aderito al Piano strategico di preparazione e risposta definito dall'agenzia onusiana e partecipa alle due iniziative promosse per lo studio del vaccino. Non cessiamo di imparare quanto sia importante condividere le prescrizioni e le misure più efficaci per la lotta al Covid-19, scambiare in modo trasparente e certo informazioni e dati, cooperare nella ricerca scientifica e tecnologica. Con buona pace di sovranisti e nazionalisti questo virus ci costringe a cooperare, a condividere le soluzioni ai problemi comuni-drammatici sul piano sanitario ma non meno su quello economico e sociale -, a dare valore alle istituzioni sovranazionali, a puntare su efficacia e forza del multilateralismo. Il virus, infine, ha messo in luce il rischio di una crisi alimentare globale: nei giorni scorsi la Fao ha lanciato l'allarme per le incombenti conseguenze sulle catene di approvvigionamento. Dall'Italia-sede di Fao, Wfp e Ifad- può partire un'iniziativa volta a scongiurare che agli effetti della pandemia sulle popolazioni dei Paesi più poveri e vulnerabili si sommino quelli della mancanza di cibo", aggiunge Sereni. (segue) (Com)