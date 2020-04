Coronavirus: viceministro Esteri Sereni a "Avvenire", Covid-19 non conosce confini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Multilateralismo, cooperazione e solidarietà "sono pilastri strategici della politica internazionale del nostro Paese. Assurdo, come si è visto fare da alcuni esponenti dell'opposizione, contrapporre i progetti di cooperazione allo sforzo in atto per sostenere famiglie e imprese italiane. La dimensione e il ruolo di un Paese come l'Italia nel mondo dipendono anche dalla capacità di costruire e alimentare legami di amicizia e solidarietà con aree e Paesi meno sviluppati. Non dovrebbe stupire che il ministro Le Maire, parlando delle misure che la Francia assumerà per combattere le conseguenze dell'epidemia sul piano economico e sociale, abbia messo l'accento anche sui progetti per l'Africa. E forse interesserà sapere che l'Italia è proprio in Africa il primo investitore europeo. Insomma, rivendicare per il nostro Paese il posto che merita nei consessi internazionali significa considerare la cooperazione e l'impegno nelle sedi multilaterali come un vero e proprio investimento. E sapere che, di fronte al virus, essere generosi e solidali è il modo migliore di fare anche i nostri interessi nazionali", conclude Sereni. (Com)