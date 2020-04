India: coronavirus, Nabarro (Oms) raccomanda gradualità nell’allentare misure contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca delle misure di contenimento del coronavirus in India deve essere selettiva e cauta per evitare che le persone, libere di circolare, diffondano il contagio dai cluster ad altre aree. Lo ha dichiarato David Nabarro, inviato speciale per il coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un intervento alla conferenza globale online “Covid-19: Fallout & Future”, organizzata dalla Bennett University di Greater Noida, nell’Uttar Pradesh, che fa parte del Times of India Group. Alla discussione hanno partecipato, tra gli altri, Wenjuan Zhang, direttore del Centro per gli studi India-Cina dell’O.P. Jindal Global University di Sonipat, nell’Haryana, e Beatrice Gallelli, docente di Sociologia dei paesi asiatici all’Università di Bologna. (segue) (Inn)