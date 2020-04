India: coronavirus, Nabarro (Oms) raccomanda gradualità nell’allentare misure contenimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nabarro ha ribadito quanto affermato la scorsa settimana in un’intervista al quotidiano “Hindustan Times”, esprimendo apprezzamento per il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali imposto tempestivamente in India. “Durante un lockdown, si deve costruire una capacità di comunità per interrompere la trasmissione laddove ha origine, nelle comunità locali, e io vedo che in India ciò viene riconosciuto”, ha spiegato il dirigente. “Il blocco in India è stato piuttosto precoce, quando era stato rilevato un numero relativamente piccolo di casi. Questa è stata davvero una decisione lungimirante perché ha dato a tutto il paese l’opportunità di confrontarsi con la realtà di questo nemico. La gente ha capito che c’è un virus in mezzo a noi. Ciò ha dato il tempo di sviluppare capacità a livello locale per interrompere la trasmissione e selezionare gli ospedali”, ha affermato l’esperto. (segue) (Inn)