India: coronavirus, Nabarro (Oms) raccomanda gradualità nell’allentare misure contenimento (3)

- Nabarro ha riconosciuto che “per i poveri con salari giornalieri, quello che stanno facendo è un enorme sacrificio” e ha sottolineato che agire ora in una fase precoce invece di aspettare tre o quattro settimane “è stato molto coraggioso”. Riguardo alla durata, attualmente stabilita in 21 giorni, l’alto funzionario dell’Oms, non si è pronunciato: “Tutto dipende da quanto sono ben organizzati i servizi sanitari e gli ospedali di base a livello di comunità”, ha spiegato, concludendo di non poter fare alcuna raccomandazione perché non sa che cosa stia succedendo sul campo. L’unico avvertimento è di fare attenzione, dopo la revoca del blocco, ai possibili imprevisti che possono mettere in crisi il sistema sanitario e il paese. (segue) (Inn)