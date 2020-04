India: coronavirus, Nabarro (Oms) raccomanda gradualità nell’allentare misure contenimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra probabile, comunque, che il blocco previsto dal 25 marzo al 14 aprile verrà prorogato, o comunque revocato solo gradualmente. L’altro ieri il primo ministro indiano, Narendra Modi, in un incontro in videoconferenza con i rappresentanti dei partiti che hanno almeno quattro parlamentari, ha ha detto che “numerosi governi statali, amministrazioni distrettuali ed esperti hanno chiesto un’estensione della fase di lockdown”. Il premier ha aggiunto che “revocare il lockdown in una sola volta non è consigliabile”. Ieri lo Stato dell’Orissa, dove i casi sono attualmente 44, ha già deciso una proroga della serrata fino al 30 aprile, con le scuole pubbliche chiuse fino al 17 giugno. Il capo del governo statale, Naveen Patnaik, inoltre, ha annunciato che chiederà a Nuova Delhi si tenere bloccati collegamenti aerei e ferroviari fino al 30 aprile. (Inn)