Moby Prince: Casellati, fare piena luce, dovere istituzioni non lasciare nulla di intentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, ricordando il disastro navale avvenuto il 10 aprile del 1991, sottolinea in una nota che "la strage del traghetto 'Moby Prince', nella quale 29 anni fa a causa di una collisione in mare persero la vita 140 persone, è una pagina dolorosa della nostra storia contemporanea. Quest’anno, per via dell’emergenza coronavirus, non vi potrà essere una commemorazione pubblica: a tutti i familiari che per la prima volta non potranno condividere il ricordo dei propri cari, giunga la mia più sentita vicinanza". Casellati, inoltre aggiunge: "Le famiglie colpite dalla tragedia, così come l’intero Paese, ancora attendono di conoscere tutta la verità su quanto successo quella terribile notte al largo del porto di Livorno. Le istituzioni - conclude - hanno il dovere di non dimenticare e di non lasciare nulla di intentato affinché venga fatta piena luce sul più grave disastro della Marina mercantile italiana dal Dopoguerra a oggi". (Com)