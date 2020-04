Russia: sindaco Mosca Sobjanin, dopo Whuan consapevoli del rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo scoppio dell'epidemia di coronavirus a Wuhan, era chiaro che, visti i molti collegamenti aerei con la Cina, il virus sarebbe arrivato anche a Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobyanin, in un'intervista con "Ria Novosti". "Naturalmente, era chiaro che con il volume delle nostre comunicazioni aeree e di passeggeri con la Cina, il coronavirus non sarebbe passato senza lasciare traccia per noi", ha dichiarato Sobjanin. Il sindaco ha osservato che sono state prese misure urgenti per prevenire la diffusione del virus a Mosca e nel paese nel suo insieme. "Il sistema non era pronto a rintracciarli (i turisti dalla Cina), fino all'ultima persona, dove sono, dove vivono", ha aggiunto il sindaco. (Rum)