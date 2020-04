Russia: sindaco Mosca Sobjanin, necessario mantenere sotto controllo gli spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Mosca per il momento gli spostamenti delle persone per la città sono sotto controllo. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobyanin in un'intervista con "Ria Novosti". "Se osserviamo la situazione nel suo insieme, vediamo che regolarmente circa 3 milioni di persone ogni giorno fanno lunghi spostamenti, si tratta di un quarto dei 12 milioni di abitanti. Tutto il resto della cittadinanza va verso alimentari e farmacie, luoghi più vicini. Pertanto, la situazione attuale è sotto controllo, sebbene non sia facile da mantenere", ha dichiarato Sobjanin. Il sindaco ha anche affermato che il numero di persone che viaggiano in metropolitana è diminuito dell'80 per cento, nei trasporti pubblici di terra, del 70-75 per cento, ovvero i due terzi di quei cittadini che si spostavano nelle ore di punta. (segue) (Rum)