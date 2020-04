Russia: sindaco Mosca Sobjanin, necessario mantenere sotto controllo gli spostamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico delle auto sulle strade di Mosca si è quasi dimezzato. "I moscoviti sono diventati autodisciplinati. Inoltre, stanno spingendo i loro vicini e i loro parenti a rispettare il regime", ha dichiarato il sindaco. Il regime di autoisolamento in vigore dal 30 marzo, prevede la possibilità di uscire dall'appartamento solo in caso di necessità di cure mediche di emergenza, spostamento al lavoro, acquisti di generi alimentari o farmaci negli esercizi più vicini. Si può anche uscire di casa per portare fuori la spazzatura e passeggiare con animali domestici, ma a una distanza non superiore a cento metri dal luogo di domicilio. (Rum)